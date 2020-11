Coronavirus, ora a spaventare in Puglia è l'aumento dei morti: altri 36, 16 solo in provincia di Foggia. 1.234 i nuovi contagi

A fronte di 6.228 tamponi, i 1.234 nuovi casi positivi sono: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sale anche il numero dei ricoveri: 20 in più rispetto ai 1.477 di ieri; le persone curate a casa, invece, sono 25.110. Finora le persone colpite dalla pandemia sono 36.716