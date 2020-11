Coronavirus, con 21 morti la provincia di Foggia in testa alla Puglia di altri 52 decessi. 1.567 i nuovi contagi

A fronte di 9.770 tamponi effettuati, ecco i nuovi 1.567 casi positivi: 537 in provincia di Bari, 162 in provincia di Brindisi, 199 nella provincia BAT, 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Le persone attualmente positive sono 32.959: 31.269 curate a casa, 1.690 negli ospedali. Le persone finora colpite dalla pandemia in Puglia sono 46.054