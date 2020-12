Evviva, «Pienamente in zona gialla», dice Lopalco nella Puglia che si conferma quarta regione italiana con più contagi. E altri 43 morti

Su 10.209 tamponi, registrati altri 1.478 contagi: 538 in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 253 nella provincia BAT, 255 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 281 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Le persone attualmente contagiate sono ben 51.236: 1.781 ricoverate, 49.455 curate a casa. Con i nuovi 43 decessi (4 in provincia di Bari, 28 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce) i morti salgono a 1.911. Per l'assessore regionale alla sanità, però, «Per quanto riguarda i 21 indicatori» la Puglia è «pienamente in fascia gialla»