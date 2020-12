Coronavirus, tremila tamponi in meno ma contagi sempre alti nella Puglia top ten nazionale

A fronte di 7.122 test (ieri erano 10.209), il numero dei contagi riscontrati rispetto a ieri (1.478) resta alto: 1.175 (520 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota). La Puglia condivide le zone alte dei contagi in italia con Veneto (4.092), la Lombardia (2.335), il Lazio (1.339), l'Emilia Romagna (1.940) e Campania (1.219)