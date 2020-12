Coronavirus, la Puglia al terzo posto in Italia per numero di contagi. Ed altri 44 morti

Il primato spetta al Veneto con 3.817 nuovi casi positivi, poi la Lombardia con 2.994. In Puglia,a fronte di 10.188 tamponi, i casi positivi riscontrati sono 1.388: 547 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 219 nella provincia BAT, 242 in provincia di Foggia, 142 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Le persone attualmente contagiate diventano 52.850: 1.683 curate in ospedale, 51.167 a casa. Sono 76.039 le persone finora colpite dalla pandemia