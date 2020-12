Coronavirus: 3mila tamponi in meno in Puglia, scende il tasso di positività. Ma altri 23 morti: provincia di Foggia in testa

3.353 i tamponi in meno effettuati, rispetto ai 10.848 di ieri, riscontrato 791 nuovi casi positivi (il 10,55% rispetto al 12,74% di ieri): 414 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 41 in provincia di Foggia, 88 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Le persone attualmente contagiate sono 53.872: 1.605 ricoverate negli ospedali, 52.267 curate a casa. Le persone colpite finora dalla pandemia sono 80.599