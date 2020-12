Coronavirus, da un giorno all'altro in Puglia dal 18 all'8% dei contagi: “Fusse che fusse la vorta bbona?!"

Secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, i contagiati sono l'8,40% dei 10.420 nuovi tamponi eseguiti; cioè 876: 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Ieri il numero dei contagiati, su meno della metà dei tamponi, era il 18%. “Fusse che fusse la vorta bbona?!", esclamava Nino Manfredi. Calano anche i ricoveri: 1.588 dei 53.292 attualmente positivi (gli altri 51.704 sono curati a casa). Il numero dei contagiati finora in Puglia è di 82.263