Coronavirus, sale il tasso di contagio in Puglia con 1.661 nuovi casi e 21 morti

Dal 13,21% di ieri al 15,32% di oggi: sale ancora il tasso di positività in Puglia. Su 10.836 tamponi, sono stati riscontrati infatti 1.661 nuovi casi positivi: 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia BAT, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Il numero delle persone attualmente contagiate sono 53.002: 1.619 ricoverate negli ospedali e 51.383 curate a casa. Le persone finora colpite dalla pandemia in Puglia sono 90.964