Speranza riporta la Puglia in zona gialla, Emiliano: «Situazione preoccupante, avrei preferito arancione per l'Italia intera»

«Abbiamo un indice di incremento dei contagi che non mi rassicura per niente. Oggi il ministero della Salute ha posto la Puglia in zona gialla e quindi al minimo delle restrizioni. Questa la conseguenza dell'indice RT pari ad 1 e della capienza della rete ospedaliera che mai ci ha mandato in zona rossa come pure e' successo a tante altre regioni con storia sanitaria positiva». Però, "Siamo sempre in grave pericolo e non siamo affatto in sicurezza», dice il governatore Michele Emiliano