Coronavirus, impennata del tasso di contagio (16,58%) in Puglia con altri 1.524 infettati e 24 morti

Su 9.191 tamponi effettuati, il 16,58% ha dato esito positivo. 1.524 i contagi: 445 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 280 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto. 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Le persone attualmente contagiate sono 55.535: 1.549 sono ricoverate negli ospedali, 53.968 sono curate a casa. Il numero totale delle persone colpite dalla pandemia finora in Puglia è 106.102