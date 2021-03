In Puglia il Covid viaggia al 12,48% con altri 1.527 contagi e 35 morti. Aumentano i ricoveri in ospedale

Su 12.234 tamponi effettuati, è risultato positivo il 12,48% (l'ultima media nazionale è 8,20) con altri 1.527 contagi: 521 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 163 nella provincia BAT, 93 in provincia di Foggia, 242 in provincia di Lecce, 348 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota. Le persone attualmente contagiate sono 46.776: 2.127 (27 in più rispetto a ieri) sono ricoverate negli ospedali, 44.649 sono curate a casa. Le persone finora infettate sono 191.050, quelle guarite 139.513