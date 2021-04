Il Covid non dà tregua neppure a Pasqua in Puglia: positività al 15,93% con altri 1.628 contagi e 15 morti

Le persone contagiate finora hanno superato 200mila, per l'esattezza sono 201.195. Quelle ancora positivi sono 51.171, di cui 2.148 ricoverate negli ospedali, 49.023 curate a casa. Il tasso di contagio continua a correre: su 10.218 tamponi effettuati, il 15,93% è risultato positivo (una percentuale tre volte quella della media nazionale) con altri 1628 casi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Le persone finora guarite sono 145.113