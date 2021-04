Coronavirus, frena il tasso di contagio in Puglia con altri 1.255 casi e 43 morti. Ma schizzano i ricoveri

Su 15.730 tamponi effettuati, è risultato positivo il 7,97% (decisamente molto più basso rispetto ai giorni scorsi e vicino all'ultima media nazionale del 6,87%) con 1.255 casi contagi: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. A schizzare sono i ricoveri: rispetto ai 2.240 di ieri, quelli registrati oggi sono 2.297, tra le 50.729 persone attualmente contagiate (le altre 48.432 sono curate a casa) Finora i contagi avuti in Puglia sono 203.602, i guariti 147.829