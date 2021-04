Il Covid riprende la corsa in Puglia: positività al 12,50% con altri 1.203 contagi e 19 morti

Su 9.617 tamponi effettuati, il 12,50% è risultato positivo (ieri era sceso al 9,41%, l'ultima media nazionale è il 4,3%) con altri 1.203 contagi: 498 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 122 nella provincia BAT, 174 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Calano ancora i ricoveri: 1.973, rispetto ai 1.988 di ieri; le altre 47.298 persone attualmente contagiate sono curate a casa. Finora il Covid in Puglia ha colpito 229.181 persone, ne sono guarite 174.226