Cala leggermente il tasso di positività al Covid in Puglia, con altri 1.130 contagi e 21 morti. Diminuiscono i ricoveri

Su 11.450 tamponi, la positività è stata del 9,86% (ieri era il 10,10%, l'ultima media nazionale è del 4%) con altri 1.130 contagi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Diminuiscono anche i ricoveri: rispetto alle 1.855 di ieri, oggi sono 1.824 le persone curate in ospedale; le altre 45.943 attualmente contagiate sono assistite a casa.