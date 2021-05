Covid stabile in Puglia (sempre in corsa a due velocità rispetto al nazionale), con altri 567 contagi e 11 morti

Su 9.984 tamponi, è risultato positivo il 5,67% (ieri era 6, l'ultima media nazionale è 2,5) con altri 567 contagi: 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Calano ancora i ricoveri: sono 1.260, rispetto ai 1.321 di ieri; le altre 38.736 persone attualmente contagiate sono curate a casa. Finora le persone che hanno contratto il virus in Puglia sono 245.945, quelle guarite 200.955