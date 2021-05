Corsa stabile del Covid in Puglia al 4,29%, con altri 20 morti e 274 contagi

I nuovi 274 contagi sono: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Aumenta, invece, il numero di morti: ieri erano 9, oggi sono 20: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Diminuiscono i ricoveri: ieri erano 963, oggi sono 933. Le altre 31.796 persone attualmente positive sono curate a casa. Finora le persone colpite dal Covid sono 248.758, quelle guarite 209.640