Calano i ricoveri, ma il Covid tiene alto il suo tasso di contagio in Puglia con altri 68 casi e 22 morti

I contagi, però, corrono tre volte di più rispetto alla media nazionale. Su 5.382 tamponi effettuati, l'1,23% è risultato positivo con altri 68 casi: 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. E il dato triste sono altri 22 morti registrati: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. Segno che abbassare la guardia proprio non si deve