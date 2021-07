Salgono contagi e ricoveri Covid, Puglia da zona gialla

I 248 nuovi contagi sono stati rilevati così riscontrati: 33 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. 5 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Salgono a 90 i ricoveri in ospedale, le altre 2.069 persone attualmente contagiate sono curate a casa. Nessun nuovo decesso, il numero dei morti resta 6.669. Finora le persone colpite dalla pandemia sono 255.799, quelle guarite 246.971