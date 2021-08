In Puglia sale tasso contagi e numero di ricoveri Covid, Lopalco: "Non c'è da preoccuparsi"

In ricoveri passano d a123 di ieri a 126 di oggi (sempre 22 in intensiva): le altre 3.736 persone attualmente contagiate sono curate a casa. Finora le persone colpite da Covid sono 258.803, quelle guarite 248.264. Nessun nuovo decesso, i morti restano 6.677. La percentuale di occupazione di posti letto nelle Intensive in Puglia e' salito al 5%, la soglia per il passaggio in zona gialla e' fissata al 10%, ma "Al momento non siamo preoccupati, perche' il trend di aumento dei casi non e' ripido", rassicura l'assessore regionale alla Salute Pierluigi Lopalco